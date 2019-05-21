2019-05-21T10:48:04+03:00
Происшествия

Тело мужчины обнаружили на пожаре в Тоншаевском районе 20 мая

Причиной случившегося стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования
Валерия ГРОМОВА
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В ночь с воскресенья на понедельник в Нижегородской области произошел пожар, унесший жизнь одного человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Трагедия случилась около четырех часов утра в поселке Шерстки Тоншаевского района. Спасатели, прибывшие на место вызова, обнаружили, что горит квартира в одном из жилых домов. В результате обгорело домашнее имущество на площади 0,5 квадратных метров.

Внутри было обнаружено тело мужчины 1958 года рождения. Причиной случившегося стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Ранее сообщалось, что 19 мая спецбортом МЧС в Нижний Новгород доставили 58-летнего мужчину из Архангельска. У пострадавшего сильные ожоги 53% тела. Сейчас мужчина находится в реанимации и интенсивной терапии Федерального ожогового центра. Как пояснили в пресс-службе, он пострадал на пожаре, когда спасал свою тещу из горящего дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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