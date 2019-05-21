Нижегородская область сэкономила на торгах в апреле более 134 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:24 2019-05-21T10:24:00+03:00

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Правительство Нижегородской области сэкономила на проведенных в апреле торгах более 134 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на министерство экономического развития и инвестиций сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, в прошлом месяцеГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» провело 114 процедур торгов на 2,7 миллиарда рублей.

В основном экономия была на выполнении работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, а также разработку и корректировку планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и директор Фонда ЖКХ Константин Цицин подписали соглашение о переселении граждан из аварийного жилья 17 мая. Мероприятие состоялось в рамках визита в Нижний Новгород заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко. На реализацию первого этапа программы планируется направить из средств Фонда ЖКХ 973,72 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU