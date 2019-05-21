Пропавшую в марте 29-летнюю нижегородку Аллу Шишкину нашли живой

СЕГОДНЯ 09:38 2019-05-21T09:38:54+03:00

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В конце марта 2019 года по социальным сетям разлетелась ориентировка с фотографией 29-летней нижегородки – Алла Шишкина вышла из Решетихинского психоневрологического интерната и исчезла. Девушку искали почти два месяца.

- Найдена! Жива! Спасибо всем неравнодушным за помощь в распространении информации. Благодарим за помощь в поисках наших коллег из Дзержинска, - написали вечером 20 мая добровольцы из поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Напомним, Аллу искали с 23 марта. У нее имеется инвалидность II группы, и она нуждается в медицинской помощи.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Нижегородской области ведутся поиски 61-летней Лидии Викторовны Малышевой. Женщина пропала 21 апреля 2019 года, когда вышла из дома в поселке Лукино. По словам волонтеров, Лидия Викторовна рассматривала возможность переезда в экологически чистые регионы России, поэтому она может находиться в любой области.

ИСТОЧНИК KP.RU