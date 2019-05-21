500 нижегородцев приняли участие в велопробеге «Дорога Минина»

СЕГОДНЯ 09:15 2019-05-21T09:15:12+03:00

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В минувшее воскресенье, 19 мая 2019 года, в Нижнем Новгороде прошел четырнадцатый открытый велопробег «Дорога Минина». Как сообщает пресс-служба облправительства, мероприятие было приурочено ко Дню памяти гражданина Минина.

Сначала участники велопробега ударили в «Колокол Памяти», посетили выставку военной техники, стрелкового оружия, образцов формы одежды и боевой экипировки, а также познакомились с элементами вождения танка и боевой машины пехоты. Их даже накормили настоящей солдатской кашей.

Проехать маршрут в 40 километров прибыли 500 нижегородцев. Напомним, велопробег «Дорога Минина» проводится с 2006 года.

Организаторами выступили Фонд «Нижегородский Кремль» в партнерстве с Нижегородским региональным отделением ВОО «Русское географическое общество» при поддержке регионального правительства, общественной палаты и других крупных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU