2019-05-21T09:15:12+03:00
Общество

500 нижегородцев приняли участие в велопробеге «Дорога Минина»

Протяженность маршрута составила 40 километров
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В минувшее воскресенье, 19 мая 2019 года, в Нижнем Новгороде прошел четырнадцатый открытый велопробег «Дорога Минина». Как сообщает пресс-служба облправительства, мероприятие было приурочено ко Дню памяти гражданина Минина.

Сначала участники велопробега ударили в «Колокол Памяти», посетили выставку военной техники, стрелкового оружия, образцов формы одежды и боевой экипировки, а также познакомились с элементами вождения танка и боевой машины пехоты. Их даже накормили настоящей солдатской кашей.

Проехать маршрут в 40 километров прибыли 500 нижегородцев. Напомним, велопробег «Дорога Минина» проводится с 2006 года.

Организаторами выступили Фонд «Нижегородский Кремль» в партнерстве с Нижегородским региональным отделением ВОО «Русское географическое общество» при поддержке регионального правительства, общественной палаты и других крупных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Путин обсудил с министром экологии нацпроект «Экология»
Опубликован график отключения горячей воды в Нижнем Новгороде
«Губернаторский бал» пройдет в усадьбе Рукавишниковых 21 мая
Владимир Панов поручил разработать стратегию развития туризма
«Дни провинции Аньхой» пройдут в Нижегородской области в конце мая
Нижегородец распорол живот, наткнувшись на нож в собственном рюкзаке
61-летнюю Лидию Малышеву разыскивают в Нижегородской области
УК «Нижегородец-1» заплатит штраф за нарушения при начислении коммунальных платежей
Нижегородка Анастасия Баженова стала чемпионом Европы по гребному спорту
Маленькая девочка попала в больницу после ДТП в Богородском районе
Премия «Мужчина года-2019» впервые пройдет в Нижнем Новгороде 25 мая
39 нижегородцев заплатят штрафы за парковку на газонах
МЧС: Заморозки до -4 градусов надвигаются на Нижегородскую область
58-летнего жителя Архангельска с ожогами доставили в Нижний Новгород
ФК «НН» на выезде уступил «СКА-Хабаровску» в матче ФНЛ
Суд обязал нижегородца заплатить штраф за оскорбление жены