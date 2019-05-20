Владимир Путин обсудил с министром экологии нацпроект «Экология»

СЕГОДНЯ 17:31 2019-05-20T17:31:12+03:00

Кобылкин рассказал о ходе работ по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба в Дзержинске

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Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Кобылкин рассказал главе государства о ходе реализации национального проекта «Экология», подчеркнув вклад руководства Нижегородской области в ликвидацию объектов накопленного экологического ущерба.

Министр экологии доложил о том, что к рекультивации «Игумново», «Чёрная дыра» и «Белое море», которые находятся в районе Дзержинска, уже приступили.

- Конечно, огромную работу проводит местная власть, надо отметить работу губернатора Никитина. На сегодняшний день я могу с высокой степенью вероятности сказать, что к концу этого года с проектом «Чёрная дыра» мы подойдём к концу, думаю, где то в районе ноября-декабря, - объяснил Кобылкин.

Что касается «Белого моря», то, по словам министра, работы будут выполнены в первом квартале 2020 года.

- Также идут работы по пассивной дегазации, мы отводим газ на факел, уже всю эту работу провели. Откосы укрепляем, делаем полностью фильтрацию и полностью обеззараживаем. В общем, три объекта будут, - подытожил Кобылкин.

ИСТОЧНИК KP.RU