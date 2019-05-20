Опубликован график отключения горячей воды в Нижнем Новгороде
С 6 мая 2019 года в Нижнем Новгороде начали отключать воду. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, это связано с плановыми работами на объектах жилищного фонда в рамках весенне-летней ремонтной кампании.
Соответствующие работы ведутся на котлах, теплообменниках, насосных агрегатах, дымососах, системах химводоподготовки, газового оборудования, дымовых труб и других объектах.
Подробный график отключения воды можно посмотреть здесь.
Ранее "Комсомолка" рассказывала о нижегородцах, которые были шокированы после получения в марте счета за коммунальные услуги – в графе «отопление» значилась сумма в два, а то и в три раза превышающая их обычные платежи. Особенно туго пришлось жителям микрорайонов «Юг», «Водный мир» и «Спутник». Наша редакция выяснила, откуда у нижегородцев взялись гигантские счета за отопление.
ИСТОЧНИК KP.RU