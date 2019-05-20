«Губернаторский бал» пройдет в усадьбе Рукавишниковых 21 мая

СЕГОДНЯ 16:39 2019-05-20T16:39:52+03:00

В нем примут участие 60 воспитанников из детских домов, социальных приютов, школ-интернатов города и региона

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Во вторник, 21 мая 2019 года, в Нижнем Новгороде пройдет «Губернаторский бал». Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Мероприятие начнется в 14:00 в усадьбе Рукавишниковы. В нем примут участие 60 воспитанников из детских домов, социальных приютов, школ-интернатов города и региона.

По словам представителей молодежной палаты при городской думе, благотворительный бал проводится уже второй раз.

- Бал в стиле XIX века станет кульминацией проекта: в течение всего учебного года ребята готовили танцевальные номера, слушали лекции по этикету и истории балов, посещали с экскурсиями промышленные предприятия, кроме того, девушки участвовали в мастер-классах по визажу. Цель «Губернаторского бала» - просвещение и социализация подрастающего поколения, посредством приобщения к культуре и истории Отечества, - поделились организаторы.

Также в ходе бала будут выбраны король и королева.

ИСТОЧНИК KP.RU