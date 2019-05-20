2019-05-20T16:14:20+03:00
Общество

Владимир Панов поручил разработать стратегию развития туризма

Соответствующее заявление было сделано в ходе визита туристических компаний и операторов из Калининграда
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил разработать стратегию развития туризма. Об этом со ссылкой на слова и.о.директора гордепартамента предпринимательства и туризма Андрея Моисеенко сообщает пресс-служба мэрии.

Соответствующее заявление было сделано в ходе визита туристических компаний и операторов из Калининграда.

- Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 дал очень большой толчок для развития туризма. На сегодняшний день главой города Владимиром Пановым поставлена очень ответственная задача – разработать стратегию развития туризма, - подчеркнул Моисеенко.

Руководитель информцентра туризма Калининградской области Галина Офицерова, в свою очередь, объявила, что рада появлению прямого авиасообщения между Калининградом и столицей Приволжья.

- Сегодня мы привезли туристический бизнес – презентуем Калининградскую область, но сейчас я уже точно знаю, что приеду в Нижний Новгород отдыхать всей семьей. Первое впечатление – речной город, много воздуха, чистота, хорошие дороги и люди здесь очень улыбчивые, - поделилась эмоциями гостья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Губернаторский бал» пройдет в усадьбе Рукавишниковых 21 мая
«Дни провинции Аньхой» пройдут в Нижегородской области в конце мая
Нижегородец распорол живот, наткнувшись на нож в собственном рюкзаке
61-летнюю Лидию Малышеву разыскивают в Нижегородской области
УК «Нижегородец-1» заплатит штраф за нарушения при начислении коммунальных платежей
Нижегородка Анастасия Баженова стала чемпионом Европы по гребному спорту
Маленькая девочка попала в больницу после ДТП в Богородском районе
Премия «Мужчина года-2019» впервые пройдет в Нижнем Новгороде 25 мая
39 нижегородцев заплатят штрафы за парковку на газонах
МЧС: Заморозки до -4 градусов надвигаются на Нижегородскую область
58-летнего жителя Архангельска с ожогами доставили в Нижний Новгород
ФК «НН» на выезде уступил «СКА-Хабаровску» в матче ФНЛ
Суд обязал нижегородца заплатить штраф за оскорбление жены