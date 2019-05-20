СЕГОДНЯ 16:14 2019-05-20T16:14:20+03:00

Соответствующее заявление было сделано в ходе визита туристических компаний и операторов из Калининграда

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Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил разработать стратегию развития туризма. Об этом со ссылкой на слова и.о.директора гордепартамента предпринимательства и туризма Андрея Моисеенко сообщает пресс-служба мэрии.

Соответствующее заявление было сделано в ходе визита туристических компаний и операторов из Калининграда.

- Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 дал очень большой толчок для развития туризма. На сегодняшний день главой города Владимиром Пановым поставлена очень ответственная задача – разработать стратегию развития туризма, - подчеркнул Моисеенко.

Руководитель информцентра туризма Калининградской области Галина Офицерова, в свою очередь, объявила, что рада появлению прямого авиасообщения между Калининградом и столицей Приволжья.

- Сегодня мы привезли туристический бизнес – презентуем Калининградскую область, но сейчас я уже точно знаю, что приеду в Нижний Новгород отдыхать всей семьей. Первое впечатление – речной город, много воздуха, чистота, хорошие дороги и люди здесь очень улыбчивые, - поделилась эмоциями гостья.

ИСТОЧНИК KP.RU