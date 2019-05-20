«Дни провинции Аньхой» пройдут в Нижегородской области в конце мая

СЕГОДНЯ 15:11 2019-05-20T15:11:14+03:00

Нижегородский и китайский университеты подписали соглашение о сотрудничестве

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В конце мая 2019 года в Нижегородской области пройдут «Дни провинции Аньхой». Как сообщает пресс-служба облправительства, мероприятие будет приурочено к пятилетию установления межрегиональных отношений в формате «Волга-Янцзы».

По словам директора департамента внешних связей Ольги Гусевой, Китай является одним из пяти наиболее крупных торгово-экономических партнеров нашего региона.

Согласно информации, «Дни провинции Аньхой» будут включать мероприятия торгово-экономического и культурного характера. Например, организаторы проведут презентацию промпотенциала провинции Аньхой, биржу контактов и тематическую фотовыставку. Также состоится обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества Нижегородской области и провинции Аньхой.

Напомним, по итогам прошлого года товарооборот региона с Китаем составил 552 миллиона долларов, а в будущем планируется удвоить несырьевой неэнергетический экспорт с трех до шести миллиардов долларов в год.

ИСТОЧНИК KP.RU