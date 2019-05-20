2019-05-20T14:28:15+03:00
Общество

61-летнюю Лидию Малышеву разыскивают в Нижегородской области

Она пропала почти месяц назад
Валерия ГРОМОВА
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Фото: ПСО "Волонтер"Фото: ПСО "Волонтер"
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Поисково-спасательный отряд «Волонтер» распространил ориентировки с фотографией и приметами 61-летней Лидии Викторовны Малышевой. Женщина пропала 21 апреля 2019 года, когда вышла из дома в поселке Лукино Нижегородской области.

О местонахождении нижегородки ничего неизвестно уже почти месяц. Она проживала на улице Победы.

По словам волонтеров, Лидия Викторовна рассматривала возможность переезда в экологически чистые регионы России, поэтому она может находиться в любой области.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, телосложение среднее, волосы седые, глаза зелёные. В момент исчезновения она была одета в тёмно-зелёное пальто, синие джинсы и белые кроссовки.

При себе у нижегородки были черная сумка и паспорт. Особые приметы: родинка на подбородке, носит очки.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Лидии Викторовны, пожалуйста, позвоните на горячую линию ПСО «Волонтер» по номеру: 8-831-291-51-51 или в полицию: 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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