Нижегородка Анастасия Баженова стала чемпионом Европы по гребному спорту

СЕГОДНЯ 13:31 2019-05-20T13:31:27+03:00

Состязания проходили в немецком городе Эссен с 16 по 19 мая 2019 года

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Нижегородка Анастасия Баженова, которая является воспитанницей спортивной школы олимпийского резерва, в составе сборной команды России по гребному спорту завоевала золотую награду на первенстве Европы. Об этом сообщает департамент физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Состязания проходили в немецком городе Эссен с 16 по 19 мая 2019 года. В них принимали участие более 500 спортсменов из 34 стран мира.

Согласно информации, сборная России привезла на первенство 38 спортсменов, которые выступили в шести классах лодок из 14.

- По итогам соревнований с результатом 6:27:51 в классе JW8+ «золото» у женской восьмерки: Мария Ракова, София Ожерельева, Наталья Холопова, Лилиана Пушкарева, Софья Дематьева, Баженова Анастасия, Светлана Титова, Екатерина Панкова, Павел Грызунов. Кроме того, в классе JM4x российская сборная заняла еще и 3 место, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU