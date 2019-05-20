39 нижегородцев заплатят штрафы за парковку на газонах
Управление административно-технического и муниципального контроля Нижнего Новгорода составило 39 протоколов в отношении автомобилистов, которые парковали свои машины на газонах. Как сообщает пресс-служба мэрии, теперь нарушители будут платить штрафы.
Процедура выявления нарушителей выглядит так: инспектор фотографирует госномер автомобиля и факт нарушения, затем составляет акт и отправляет запрос в ГИБДД. От них приходит информация о собственнике, на которого потом составляется протокол об административном правонарушении.
Как заявил начальник управления административно-технического и муниципального контроля Нижнего Новгорода Иван Соловьев, теперь такие рейды проводятся ежедневно.
Напомним, размещение транспортных средств на газонах влечет для граждан штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти до десяти тысяч рублей, а для юридических – 30-60 тысяч рублей.
Если вы обнаружили, что автомобилисты паркуются с нарушениями, присылайте на электронный адрес АТИ (ati_nn@inbox.ru) фотографию государственного номера транспортного средства и само нарушение с отображением даты и времени съемки и указанием места.
ИСТОЧНИК KP.RU