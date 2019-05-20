МЧС: Заморозки до -4 градусов надвигаются на Нижегородскую область

СЕГОДНЯ 11:16 2019-05-20T11:16:54+03:00

Резкое снижение температуры ожидается в ночь на 21 мая

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В ночь на 21 мая 2019 года в Нижегородской области ожидаются заморозки до -2 градусов, а на поверхности почвы - до -4. Соответствующую информацию предоставило ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах сельского хозяйства, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур. Также могут возникнуть техногенные пожары.

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям Нижегородской области не использовать самодельные и неисправные электроприборы, а также не оставлять без присмотра включенные электронагревательные приборы и затопленные печи.

Чтобы растения не погибли от заморозков, необходимо укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.

Ранее "Комсомолка" публиковала подробный прогноз погоды в Нижнем Новгороде на ближайшую рабочую неделю. В течение пяти дней ожидаются небольшие дожди и похолодание.

ИСТОЧНИК KP.RU