58-летнего жителя Архангельска с ожогами доставили в Нижний Новгород

СЕГОДНЯ 10:46 2019-05-20T10:46:41+03:00

Он пострадал на пожаре, когда спасал свою тещу из горящего дома

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19 мая 2019 года спецбортом МЧС в Нижний Новгород доставили 58-летнего мужчину из Архангельска. Как сообщает пресс-служба Приволжского медуниверситета, у пострадавшего сильные ожоги 53% тела.

Сейчас мужчина находится в реанимации и интенсивной терапии Федерального ожогового центра. Планируется перевязка для уточнения глубины ожоговых поражений, продолжается комплексное лечение.

Как пояснили в пресс-службе, он пострадал на пожаре, когда спасал свою тещу из горящего дома.

Ранее сообщалось, что 10 мая тяжелобольного ребенка из Курска привезли в Нижний Новгород спецбортом МЧС. 11-летний мальчик тяжело болен и нуждается в специализированном лечении, которое ему могут предоставить только в Приволжском федеральном медицинском университете Минздрава России. В настоящее время он находится в медучреждении, где ему оказывается вся необходимая помощь. Состояние ребенка находится под контролем врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU