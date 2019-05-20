2019-05-20T09:51:19+03:00
Спорт

ФК «НН» на выезде уступил «СКА-Хабаровску» в матче ФНЛ

Встреча завершилась со счетом 0:1
Валерия ГРОМОВА
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Вчера, 19 мая 2019 года, футбольный клуб «Нижний Новгород» сыграл на выезде со «СКА-Хабаровском» в рамках 37-го тура Олимп-Первенства Футбольной национальной лиги.

Как сообщается на официальной странице команды в соцсетях, встреча завершилась со счетом 0:1.

Напомним, на сегодняшний день ФК «Нижний Новгород» занимает четвертое место в турнирной таблице первенства. Следующий матч они сыграют 25 мая на родном стадионе. Соперником станет саранская «Мордовия».

Ранее сообщалось, 11 мая ФК «НН» одержал победу над «Краснодаром-2» со счетом 3:0. За матчем наблюдали 11 190 болельщиков. Это второй показатель в 36-м туре. На первом месте оказалась игра в Волгограде, на которую пришли более 14 800 зрителей. Игру посетил глава Нижегородской области Глеб Никитин. После триумфа местной команды чиновник поздравил футболистов с победой, а их наставника - Дмитрия Черышева - с 50-летием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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