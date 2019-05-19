2019-05-19T20:28:29+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде объявлен сбор на поиски пропавшего 64-летнего Вячеслава Чалова

Мужчина ушел из дома еще 30 апреля
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде объявлен сбор на поиски пропавшего 64-летнего Вячеслава Чалова, который ушел из дома еще 30 апреля. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН».

- Сбор состоится в 9:00 20 мая. Местом сбора станет выезд из поселка Лесная Поляна в сторону города Владимира, - говорится в сообщении. – Нужны люди и машины. С собой необходимо иметь воду, чай, перекус, средства от комаров и клещей, головные уборы, сменная одежда, резиновые сапоги, дождевики и батарейки.

Напомним, Вячеслав Чалов ушел из дома на улице Политбойцов, направился в гараж на улице Строкина еще 30 апреля. И до сих пор не вернулся. В день исчезновения был одет в черную толстовку, черное трико и черные ботинки. На нижней челюсти несколько коронок «под золото». При себе имел права и телефон. Приметы: рост 182 сантиметра, телосложение плотное, волосы темные и глаза карие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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