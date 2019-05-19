Выпускники Акселератора «Бизнес-Старт» запустят 5 новых социальных проектов

СЕГОДНЯ 19:48 2019-05-19T19:48:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Сразу пять новых социальных проектов запустят в Нижегородской области выпускники образовательной программы Акселератора «Бизнес-старт». Об этом сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

- Большой процент стартапов не справляется с вызовами именно на стадии запуска проекта, поэтому так важна поддержка на начальном этапе, - сообщил Максим Черкасов. - У каждого проекта будет по три наставника. Среди них опытные бизнесмены и эксперты, к которым начинающие предприниматели смогут обратиться в любой момент на протяжении 2-3 месяцев.

В настоящее время все проекты уже готовятся к запуску. Среди проектов видеостудия, интернет-портал для родителей школьников, центр научно-технического творчества, проект по сбору и перераспределению ненужной одежды.

Напомним, по итогам предыдущих потоков «Акселератора» было подготовлено и реализовано более 80 проектов социальной направленности.

ИСТОЧНИК KP.RU