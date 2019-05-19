Татьяна Скоробогатова: «Важно, чтобы жители Нижнего Новгорода и области не оставались равнодушными»

СЕГОДНЯ 16:46 2019-05-19T16:49:34+03:00

Изменить размер текста: A A

«Очень важно, чтобы жители Нижнего Новгорода и области не оставались равнодушными. Если зовут на субботники - приходите и участвуйте, если призывают выдвигать инициативы - представляйте их, чтобы органы власти слышали позицию людей», - заявила участница предварительного голосования «Единой России» по довыборам в думу Нижнего Новгорода председатель Молодежного парламента при областном Заксобрании Татьяна Скоробогатова в ходе вторых дебатов 19 мая. Темой дебатов стали ЖКХ и комфортная городская среда.

- Мы с ребятами из Молодежного парламента благоустраивали парки, устанавливали детские площадки и высаживали деревья. Сейчас активно работаем в рамках партийного проекта «Формирование комфортной городской среды». Наверное, большинство из нас немало времени проводит в парках и дворах. И от того, насколько нам там комфортно, зависит наши настроение и работоспособность, - заявила Скоробогатова.

По мнению участницы дебатов, любая дворовая территория и абсолютно каждый парк должны быть в первую очередь безопасными, комфортными и разнообразными. Здесь председатель Молодежного парламента вспомнила парк «Дубки» в Ленинском районе, который благоустраивается в рамках партийного проекта с 2018 года.

- В прошлом году там заменили освещение, установили памятник Максиму Горькому и выполнили другие работы. Но мы общались с жителями по поводу качества работ, и, к сожалению, не все получилось так, как бы нам хотелось. Проблемы есть, - призналась Скоробогатова.

Она напомнила, что четыре года назад стала инициатором и одним из разработчиков проекта закона об общественном контроле в Нижегородской области. Это был первый законопроект, выдвинутый не депутатами, а жителями. И его приняли.

- Потому что контроль нужен везде: как при ремонте собственного жилья, так и при благоустройстве парков и дворов. А сейчас появится персональная ответственность со стороны жителей - будут общественные контролеры, следящие за каждым объектом благоустройства. Я считаю, что нет ничего лучше персональной ответственности, потому как мы выходим с инициативами, предлагаем проекты и хотим, чтобы все они были воплощены в жизнь. Но иногда из-за недобросовестных подрядчиков или исполнителей происходят нарушения. Такого быть не должно!

Тем более что в 2019 году в Ленинском районе запланированы работы по благоустройству более 20 дворовых территорий многоквартирных домов, а также выполнить вторую очередь парка «Дубки».

- Хочу отметить, насколько важна обратная связь. Жители должны прямо говорить: «Нет, нам не нравится, что здесь сделали вот так». В таком случае начнется работа с подрядчиком, органами исполнительной власти. Здесь и депутатский корпус подключится, - призвала участница дебатов.

ИСТОЧНИК KP.RU