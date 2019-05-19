Евгений Костин назвал две главные проблемы, волнующие сормовичей
"Я провел много встреч с жителями Сормовского района и определил основные проблемы, которые сегодня их волнуют. Это транспортная доступность и вопрос достройки ФОКа на пр. Кораблестроителей", - отметил участник предварительного голосования "ЕР" по довыборам в Нижегородскую думу по избирательному округу №24, руководитель "Центра стратегического развития региона" Евгений Костин на дебатах, посвященных вопросу ЖКХ и комфортной городской среды.
Он рассказал, что в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода планируется строительство виадука на ул. Циолковского, который сможет решить проблему часовых пробок на железнодорожном переезде. По его словам, федеральное финансорование уже подтверждено.
"Я сормовичей с этим сердечно поздравляю. Виадука ждали почти 20 лет. Я всю свою жизнь слышал об этом проекте как о мифе", сказал Евгений Костин.
Что касается ФОКа, Евгений Костин сообщил, что он всё-таки будет достроен. По его словам, в повестке Городской думы есть пункт о выделении денег на допроектирование и достройку этого объекта.
"В прошлом году после решения суда объект приняли на баланс города. Так что к 2021 году уже будем купаться", - заверил присутствующих участник дебатов.
Говоря о программе "Комфортная городская среда", он обратил внимание на ее недочеты, которые необходимо устранить для дальшей плодотворной работы.
Евгений Костин назвал несколько проблем, среди которых отсутствие общественных обсуждений проектов и общественного контроля. Человека, который в долгосрочной перспективе понимает, как должен развиваться район. Раньше это был институт районных архитекторов. А также
отсутствия этапа создания концепции и проведения необходимых экспертиз.
"Для этого власти вынуждены привлекать общественные организации", - добавил он.
ИСТОЧНИК KP.RU