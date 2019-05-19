2019-05-19T10:30:14+03:00
Общество

Яйца, сахар и капуста подешевели в Нижегородской области

Также в регионе снизились цены на рыбу, вермишель и соль
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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За последнюю неделю в Нижегородской области подешевели куриные яйца, сахар и белокочанная капуста. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

- За период с 6 по 13 мая цены на куриные яйца снизились на 1,5%, на сахар – на 0,7%, на белокочанную капусту – на 1%, - говорится в сообщении. – Кроме того, в это время в области снизились цены на рыбу, вермишель и соль.

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в Нижегородской области примерно на 5,4% ниже в сравнении с другими регионами. Во многом это происходит благодаря поддержке фермерства в регионе. В 2019 году эти меры поддержки должны быть увеличены почти на 10 миллионов рублей.

- В 2018 году на поддержку фермерства было направлено 112,3 миллиона рублей, - говорится в сообщении. - Это позволило выдать 16 грантов начинающим фермерам, 11 грантов на развитие семейных ферм и оказать поддержку 1 сельскохозяйственному кооперативу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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