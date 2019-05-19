Нижегородские ДУКи оштрафовали на 4 миллиона рублей за невывоз мусора

СЕГОДНЯ 09:50 2019-05-19T09:50:44+03:00

С начала года в Госжилинспекцию поступило 630 обращений по содержанию контейнерных площадок

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Нижегородская государственная жилищная инспекция оштрафовала домоуправляющие компании на 4 миллиона рублей за нарушения в содержании контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Проверка показала, что содержание контейнерных площадок не очень хорошее, - отметил первый заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции региона Дмитрий Петров. - Они помятые, не покрашены, есть сломанные баки. Не везде своевременно вывозятся твердые коммунальные отходы. Это ветки после субботников, мусор после текущего ремонта.

По данным Жилищной инспекции с начала года от жителей поступило 4200 обращений в связи с твердыми бытовыми обходами. Из них 630 обращений касались содержания контейнерных площадок. К слову, сейчас штраф за несвоевременный вывоз мусора для регионального оператора составляет 10 тысяч рублей, а для управляющих компаний – 18 тысяч рублей. В случае повторного нарушения он увеличивается до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU