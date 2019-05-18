2019-05-18T16:59:45+03:00
Происшествия

Нижегородские полицейские раскрыли кражу двух велосипедов

Стоимость транспортных средств оценивалась в 27 тысяч рублей
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Полицейские задержали нижегородца, подозреваемого в хищении двух велосипедов. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В полицейский отдел обратилась жительница областного центра, которая рассказала, что в середине мая 2019 года неизвестный похитил ее велосипеды общей стоимостью 27 тысяч рублей. Они находились на лестничной площадке многоквартирного дома по улице Шнитникова.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в совершении этого преступления. Задержанный оказался 33-летний житель Нижнего Новгорода. Сейчас мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24