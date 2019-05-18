В Нижегородской области пропала 91-летняя Мария Новикова

СЕГОДНЯ 14:24 2019-05-18T14:27:12+03:00

Женщину разыскивают с 17 мая 2019 года

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Волонтеры просят помощи в поисках 91-летней Марии Васильевны Новиковой, пропавшей в селе Лещевка Сергачского района Нижегородской области.

По информации в группе поисково-спасательного отряда «Волонтер» в соцсети «Вконтакте, женщина ушла из дома по улице Запрудная 17 мая и не вернулась.

Разыскиваемая пенсионерка ростом 155 сантиметров, худощавого телосложения, с седыми волосами и светлыми глазами.

На ней были надеты: фланелевый халат в цветочек, белый платок в горошек и зеленые тапочки.

Особые приметы: родинка на подбородке, вставные зубные протезы. Возможна потеря памяти.

Любую информацию о месте нахождения пожилой нижегородки следует сообщать добровольцам по телефону 291-51-51 или в полицию по каналу связи 102.

ИСТОЧНИК KP.RU