В Нижегородской области пропала 91-летняя Мария Новикова
Волонтеры просят помощи в поисках 91-летней Марии Васильевны Новиковой, пропавшей в селе Лещевка Сергачского района Нижегородской области.
По информации в группе поисково-спасательного отряда «Волонтер» в соцсети «Вконтакте, женщина ушла из дома по улице Запрудная 17 мая и не вернулась.
Разыскиваемая пенсионерка ростом 155 сантиметров, худощавого телосложения, с седыми волосами и светлыми глазами.
На ней были надеты: фланелевый халат в цветочек, белый платок в горошек и зеленые тапочки.
Особые приметы: родинка на подбородке, вставные зубные протезы. Возможна потеря памяти.
Любую информацию о месте нахождения пожилой нижегородки следует сообщать добровольцам по телефону 291-51-51 или в полицию по каналу связи 102.
ИСТОЧНИК KP.RU