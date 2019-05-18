2019-05-18T11:02:49+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде перенесли автобусную остановку «Центральный рынок»

Изменения связаны с перекладкой напорного канализационного коллектора
Анастасия НАЗАРОВА
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Автобусную остановку «Центральный рынок» по улице Чкалова в Нижнем Новгороде перенесли с 18 мая. Теперь она находится на 100 метров дальше по ходу движения, уточнили в городском департаменте транспорта.

Изменения связаны с проведением работ по перекладке напорного канализационного коллектора.

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала об изменениях движения транспорта в связи с благотворительным забегом «Беги, герой!» 19 мая. Жителям надо быть готовым к тому, что на некоторое время будет перекрыт центр приволжской столицы.

Так, к примеру, с 5.00 до 16.00 прекратится движения автобусов А-5, а маршрутки Т-78 будут ездить только до Рождественской улицы. С 7.00 до 12.00 до площади Свободы сократится путь следования троллейбусов № 13, 17, 31, автобусов А-1, А-68 и маршруток Т-4. Маршрутное такси Т-34 будет завершать путь следования на улице Пискунова и ездить по Большой Печерской улице. Со всеми транспортными изменениями 19 мая можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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