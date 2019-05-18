2019-05-18T10:31:20+03:00
Общество

Глеб Никитин подписал указ об отмене режима ЧС в Нижегородской области

Этот режим действовал с 25 апреля из-за критической пожароопасной обстановки
Анастасия НАЗАРОВА
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Губернатор Глеб Никитин подписал указ о снятии режима ЧС в Нижегородской области 17 мая. Режим был введен 26 апреля 2019 года в связи с критической пожароопасной обстановкой, напоминает пресс-служба облправительства.

«Комсомолка» писала, что днем ранее комиссия по ЧС посоветовала отменить режим ЧС, поскольку ситуация с возгоранием сухой травы нормализовалась, а количество регистрируемых пожаров значительно упало.

При этом в Нижегородской области остается особый противопожарный режим, то есть продолжает действовать запрет на посещение лесов и на разжигание костров.

Сообщалось, на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 16 мая замначальника ГУ МЧС России по региону Максим Комаров рассказал, что пик возгораний пришелся на вторую половину апреля. Больше всего пожаров было в Навашинском, Кстовском, Арзамасском, Починковском, Павловском, Лукояновском и Сергачском районах. После того, как в регионе сошел снег, зафиксировано 794 загорания травы, что в два раза больше, чем годом ранее.

Добавим, что уличное оповещение жителей по решению МСУ может быть оставлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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