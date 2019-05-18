Главным судебным приставом Нижегородской области стал Леонид Морковкин

СЕГОДНЯ 09:36 2019-05-18T09:44:20+03:00

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Замдиректора Федеральной службы судебных приставов РФ Денис Фирстов прибыл в Нижний Новгород, чтобы встретиться с местными властями, а также представить нового главного судебного пристава Нижегородской области Леонида Морковкина. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Собравшиеся обсудили перспективы взаимодействия нижегородского управления с региональными органами власти.

Кроме того, 17 мая Денис Фирстов провел оперативное совещание в УФССП по Нижегородской области, на котором уделил особое внимание вопросам принудительного исполнения социально значимых категорий исполнительных документов (взыскание алиментов, взыскание долгов по зарплате).

СПРАВКА

Леонид Морковкин - главный судебный пристав Нижегородской области с 15 мая 2019 года. С 1991 года он служил в ВС РФ. Работать в сфере юстиции начал девять лет назад. С 2015 года он занимал пост замначальника управления организации исполнительного производства ФССП РФ. С января 2019 года назначен врио руководителя УФССП по Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU