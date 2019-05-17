2019-05-17T20:11:53+03:00
Общество

Нижегородская область получит более 973 млн рублей на расселение аварийного фонда

Соглашение о выделении средств подписали глава региона Глеб Никитин и директор Фонда ЖКХ Константин Цицин
Анастасия НАЗАРОВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и директор Фонда ЖКХ Константин Цицин подписали соглашение о переселении граждан из аварийного жилья 17 мая. Мероприятие состоялось в рамках визита в Нижний Новгород заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко.

Как отметил федеральный чиновник, на реализацию первого этапа программы планируется направить из средств Фонда ЖКХ 973,72 миллиона рублей. В порядке софинансирования из областного бюджета будет направлено 14,49 миллиона рублей.

В свою очередь глава региона Глеб Никитин рассказал, что договор был подписан в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

На первый этап программы по расселению жителей аварийного фонда предполагается выделение денежных средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Так, с 2019 по 2021 годы Нижегородская область должна получить примерно три миллиарда рублей, что, по словам губернатора, даст возможность переселить из аварийного фонда примерно четыре тысячи человек.

- Это очень важное событие, поскольку предыдущая программа завершилась в 2018 году. А благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» вновь появилась возможность улучшать жилищные условия жителей Нижегородской области, - пояснил Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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