Принципы благоустройства общественных пространств обсудили в Дзержинске
Сегодня, 17 мая 2019 года, на Нижегородской ярмарке прошла
деловая программа «Великие реки. Пейзажи на берегах». Организатором выступил Институт развития городской среды, сообщает пресс-служба облправительства.
В рамках мероприятия состоялась открытая дискуссия «Дзержинск. Экология как наследие и будущее. Вызовы и решения». Эксперты обсудили работу с постиндустриальным наследием города химиков.
Особо место было уделено концепции благоустройства центрального парка Дзержинска.
- Вокруг существующих объектов мы предлагаем высадить молодые деревья и кустарники, а на остальной территории аккуратно интегрируем площадки для отдыха в существующее озеленение. И такой бережный, экологичный подход к благоустройству, мы считаем, должен стать приоритетным направлением в преображении общественных пространств, - рассказал замдиректора института развития городской среды Нижегородской области Кирилл Бросалин.
ИСТОЧНИК KP.RU