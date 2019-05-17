Принципы благоустройства общественных пространств обсудили в Дзержинске

СЕГОДНЯ 17:31 2019-05-17T17:31:13+03:00

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Сегодня, 17 мая 2019 года, на Нижегородской ярмарке прошла

деловая программа «Великие реки. Пейзажи на берегах». Организатором выступил Институт развития городской среды, сообщает пресс-служба облправительства.

В рамках мероприятия состоялась открытая дискуссия «Дзержинск. Экология как наследие и будущее. Вызовы и решения». Эксперты обсудили работу с постиндустриальным наследием города химиков.

Особо место было уделено концепции благоустройства центрального парка Дзержинска.

- Вокруг существующих объектов мы предлагаем высадить молодые деревья и кустарники, а на остальной территории аккуратно интегрируем площадки для отдыха в существующее озеленение. И такой бережный, экологичный подход к благоустройству, мы считаем, должен стать приоритетным направлением в преображении общественных пространств, - рассказал замдиректора института развития городской среды Нижегородской области Кирилл Бросалин.

ИСТОЧНИК KP.RU