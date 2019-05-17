2019-05-17T16:23:07+03:00
Общество

Сухогруз «Пола Макария» попал в список лучших судов мира

Валерия ГРОМОВА
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Сухогруз проекта RSD59 «Пола Макария», построенный заводом «Красное Сормово», вошло в престижный международный список «Significant Ships of 2018» Британского королевского общества корабельных инженеров. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Согласно условиям, эксперты выбирали из судов, которые были введены в эксплуатацию в прошлом году.

Многоцелевое сухогрузное судно «Пола Макария» было построено по трёхстороннему контракту, который был подписан в декабре 2016 года. Заказчик - «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК); грузополучатель – судоходная компания «Пола Райз».

Суда проекта RSD59 являются сегодня самыми большими из сухогрузных судов, удовлетворяющих габаритам Волго-Донского судоходного канала. Проект RSD59 выполнен в «сверхполных» обводах с двумя сухогрузными трюмами, один из которых имеет рекордную длину для судов «Волго-Дон макс» класса. Это позволяет перевозить длинномерные грузы, что особенно актуально для рынка Каспийского региона.

Напомним, на днях в Нижнем Новгороде спустили на воду сухогрузное судно «Идель-3» проекта RSD59. На торжественной церемонии присутствовали вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин, замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин и гендиректор завода Михаил Першин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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