2019-05-17T15:52:28+03:00
Общество

Межнациональный субботник пройдет в парке имени Пушкина 18 мая

Валерия ГРОМОВА
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В субботу, 18 мая 2019 года, в парке имени Пушкина в Нижнем Новгороде пройдет традиционный межконфессиональный и межнациональный субботник. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Убраться на территории парка придут представители религиозных и национально-культурных организаций города: белорусской, армянской, узбекской, таджикской диаспор, православные, мусульмане, католики, протестанты и многие другие.

Напомним, межконфессиональный субботник проводится в Нижнем Новгороде уже шестой год подряд. Первое мероприятие прошло в апреле 2013 года.

Ранее сообщалось, что в этот же день пройдет очередной субботник AntiСВИН на улице Черниговской в Нижнем Новгороде. Сбор участников состоится в 10:00 под метромостом. Всем волонтерам будут выданы мешки, перчатки и вода. Добровольцы будут убирать мусор на трассе забега «Беги, Герой!», который состоится 19 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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