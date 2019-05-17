Владимир Панов поручил проработать идею создания в Нижнем Новгороде дворовых кинотеатров

СЕГОДНЯ 14:25 2019-05-17T15:01:26+03:00

Такое решение было принято в ходе проведения акции «Всем двором»

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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов дал поручение своему заместителю - проработать идею создания в городе дворовых кинотеатров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Инициатором возрождения традиции стал ветеран ВОВ, председатель совета Нижегородской областной общественной организации защитников и жителей блокадного Ленинграда Сергей Фогель.

- Он рассказал мне, что раньше была традиция смотреть фильмы всем двором. Он предположил, что, если поставить экран и проектор, то это будет замечательно. Идея отличная, поэтому я поручил проработать идею создания дворовых кинотеатров моему заместителю Дмитрию Гительсону вместе с жителями, - поделился Панов.

Такое решение было принято в ходе проведения акции «Всем двором».

Напомним, накануне Панов поручил усилить работу по ликвидации несанкционированных парковок на газонах. По его словам, в 2019 году в приволжской столице было выявлено в четыре раза больше подобных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU