Водитель тягача погиб, врезавшись в экскаватор в Выксе
Смертельное ДТП произошло в городе Выксе Нижегородской области в четверг, 16 мая 2019 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Согласно информации, трагедия произошла в 17:37 возле дома №45 по улице Братьев Баташевых. 49-летний водитель тягача «Вольво» с полуприцепом «Кроне» не справился с управлением и протаранил экскаватор «Хитачи», который в этот момент находился на газоне.
В результате водитель грузовика получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия, не приходя в сознание.
Напомним, шестилетняя девочка и двое взрослых пострадали по вине водителя маршрутки в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Водитель слишком резко затормозил у остановки. Все потерпевшие обратились в медицинские учреждения, где им была оказана помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU