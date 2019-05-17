2019-05-17T13:53:27+03:00
Происшествия

Водитель тягача погиб, врезавшись в экскаватор в Выксе

Трагедия произошла на улице Братьев Баташевых
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Смертельное ДТП произошло в городе Выксе Нижегородской области в четверг, 16 мая 2019 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, трагедия произошла в 17:37 возле дома №45 по улице Братьев Баташевых. 49-летний водитель тягача «Вольво» с полуприцепом «Кроне» не справился с управлением и протаранил экскаватор «Хитачи», который в этот момент находился на газоне.

В результате водитель грузовика получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия, не приходя в сознание.

Напомним, шестилетняя девочка и двое взрослых пострадали по вине водителя маршрутки в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Водитель слишком резко затормозил у остановки. Все потерпевшие обратились в медицинские учреждения, где им была оказана помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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