2019-05-17T12:32:09+03:00
Происшествия

Шестилетняя девочка и двое взрослых пострадали по вине водителя маршрутки в Нижнем Новгороде

Инцидент произошел возле дома №16 по проспекту Ленина
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Три человека получили травмы по вине водителя маршрутки в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, инцидент произошел около 08:15 в четверг, 16 мая 2019 года, возле дома №16 по проспекту Ленина. 58-летний водитель маршрутного такси №81 со стажем 35 лет при торможении допустил падение пассажиров.

В результате 55-летняя женщина получила ушиб и ссадины носа, 38-летняя женщина – сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб губы. Кроме того, травмы получил шестилетняя девочка. Во время происшествия дошкольница находилась в сопровождении мамы. Все потерпевшие обратились в медицинские учреждения, где им была оказана помощь, после чего их отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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