2019-05-17T11:38:10+03:00
Происшествия

Пенсионерка сгорела заживо из-за неисправного электрооборудования в Нижегородской области

Трагедия произошла в Володарском районе
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Пенсионерка погибла на пожаре в садовом товариществе «Лесная поляна – 1» в поселке Ильино Володарского района Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, сообщение о пожаре поступило в 04:19. На место незамедлительно выехали пожарные, однако, когда они прибыли, увидели, что садовый домик уже весь объят пламенем. Площадь пожара составила 60 квадратных метров, а при разборе завалов было обнаружено тело хозяйки домика – 67-летней женщины.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. На тяжесть последствий пожара повлияло то, что возгорание было слишком поздно замечено.

Напомним, пожилой мужчина попал в больницу после пожара на улице Мончегорской в Автозаводском районе. Причины случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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