2019-05-17T09:33:31+03:00
Общество

Объем отводимых в Волгу стоков планируют снизить втрое к 2024 году

Восемь муниципалитетов Нижегородской области уже направили в Минстрой РФ документы в рамках проекта «Чистая вода»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Круглый стол по практическим вопросам реализации федерального проекта «Чистая вода» состоялся в Нижнем Новгороде в четверг, 16 мая 2019 года, в рамках международного форума «Великие реки». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков отметил, что регион готов к реализации данного проекта. По его словам, в отношении 11 объектов общей стоимостью более 1,7 миллиарда рублей в адрес Минстроя РФ уже направлена все необходимая документация для согласования мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации очистных сооружений, которые расположены на территории восьми муниципальных образований Нижегородской области: Арзамасского, Бутурлинского, Воротынского, Лысковского и Павловского районов, а также городских округов Выкса, Саров и Семеновский.

Планируется, что по итогам реализации федерального проекта «Чистая вода» в Нижегородской области к 2024 году объем отводимых в Волгу сточных вод будет снижен в три раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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