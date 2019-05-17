2019-05-17T08:53:46+03:00
Общество

Владимир Стачев стал и.о. руководителя Нижегородского планетария

Александр Сербер написал заявление на увольнение по собственному желанию
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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И. о. руководителя Нижегородского планетария назначен Владимир Стачев, который занимал до этого пост директора по инженерно-технической и хозяйственной работе учреждения. Об этом со ссылкой на департамент культуры Нижнего Новгорода сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно информации, бывший директор муниципального автономного учреждения культуры «Нижегородский планетарий имени Г. М. Гречко» Александр Сербер покинул свою должность, написав заявление на увольнение по собственному желанию.

Запланированные в планетарии мероприятия пройдут по прежнему расписанию. Так, 17 мая 2019 года состоится акция «Ночь наблюдателей луны» (12+), 18 мая все желающие смогут принять участие в познавательном мастер-классе «Звездное небо весны», а 19 мая в планетарии пройдет комбинированная программа с полнокупольными элементами «Небо нашего города» (12+).

ИСТОЧНИК KP.RU

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