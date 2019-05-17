2019-05-17T08:35:54+03:00
Общество

Режим ЧС рекомендовано отменить в Нижнем Новгороде

Обстановка уже стабилизировалась, количество регистрируемых возгораний сухой травы заметно снизилось
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин провел заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в четверг, 16 мая 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам заместителя начальник ГУ МЧС России по региону Максима Комарова, пик пожаров пришелся на вторую половину апреля, причем особенно много возгораний было зарегистрировано в Навашинском, Кстовском, Арзамасском, Починковском, Павловском, Лукояновском и Сергачском районах. Всего этой весной было зарегистрировано 794 травяных пожара. Основной причиной этого стала жара вкупе с небольшим количеством осадков.

Сейчас ситуация стабилизировалась, и с 17 мая 2019 года рекомендовано отменить режим ЧС в Нижегородской области. При этом особый противопожарный режим в регионе сохраняется – то есть посещать леса и жечь костры по-прежнему нельзя.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации был введен губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным 25 апреля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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