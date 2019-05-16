Семь человек претендуют на пост главы департамента образования Дзержинска

16 Май 17:55 2019-05-16T17:55:09+03:00

В рамках очного этапа им необходимо предоставить свою программу развития отрасли образования

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Семь кандидатов допущены до очного этапа конкурса на пост директора департамента образования администрации Дзержинска. Об этом сообщает управление муниципальной службы и кадрового обеспечения мэрии города химиков.

Ими стали: учитель МБОУ «Средняя школа №12» Александр Горожанкин, начальник отдела дошкольного образования департамента образования Дзержинска Оксана Ефимкина, главный бухгалтер Дзержинской организации профсоюзов работников образования Павел Козушкин, индивидуальный предприниматель Андрей Куприянов, первый заместитель директора департамента образования Дзержинска Ольга Палеева, заместитель директора МБОУ «Средняя школа №3» Екатерина Чистякова, заместитель директора МБОУ «Средняя школа №30» Павел Шорин.

В рамках очного этапа все кандидаты должны будут представить свою программу развития отрасли образования. Защита проектов состоится 22 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU