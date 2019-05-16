Новая система навигации заработала в Нижегородском кремле

16 Май 17:34 2019-05-16T17:34:48+03:00

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В кремле Нижнего Новгорода появилась новая система навигации. На территории были установлены информационные щиты с подробной информацией об объектах и достопримечательностях. Как сообщает пресс-служба облправительства, текст там оформлен на русском, английском и китайском языках.

Как рассказал губернатор Глеб Никитин, в 2018 году во время ЧМ по футболу туристы активно интересовались историей приволжской столицы.

- Сейчас мы готовимся к 800-летию города, и нужно, чтобы прогулки по Нижнему были максимально комфортными и содержательными, - подчеркнул глава региона.

По словам замгубернатора Андрея Бетина, впервые в кремле появилась яркая, наглядная система навигации, которая позволит всем посетителям быстро сориентироваться на территории и выбрать оптимальный туристический маршрут для осмотра достопримечательностей.

Туристы смогут прочитать на стендах о самой крепости – узнать о башнях, стенах и этапах строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU