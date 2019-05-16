Застройщику дали два дня на решение вопроса о предоставлении проезда к домам на Мануфактурной

16 Май 17:10 2019-05-16T17:10:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов встретился с жителями домов на улице Мануфактурная, которые протестуют против строительства рядом с их домами гостиницы. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

По словам замглавы региона, необходимо начать диалог между застройщиком и жителями, чтобы выработать такое решение, которое устроит всех.

Директор департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова в ходе встречи заявила, что нужно установить права ограниченного пользования арендатора на огороженный сегодня забором участок. Забор препятствует проезду к жилым домам пожарной техники и скорой помощи.

Морозов призвал застройщика «прекратить какие-либо работы без разрешительной документации и обеспечить проезд для жителей и спецтехники, демонтировать забор в добровольном порядке в связи с завершением срока действия ордера АТИ и восстановить благоустройство». На это он дал два дня.

Напомним,скандал вокруг семиэтажного отеля, который хотят возвести во дворе на Мануфактурной улице рядом с ярмаркой, длится уже давно. Сейчас на участке проводятся изыскательские работы, а само строительство должно начаться в июле 2019 года. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на весну 2021 года – как раз к 800-летию города. В общей сложности, в реализацию проекта планируется вложить около 300 миллионов рублей. Однако местных жителей эти радужные перспективы нисколько не успокаивают. Напротив, они намерены и дальше вести борьбу против злополучной стройки.

ИСТОЧНИК KP.RU