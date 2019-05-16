Ветерану ВОВ провели малоинвазивную операцию на головном мозге в Нижнем Новгороде
В клинической больнице №39 Нижнего Новгорода прооперировали 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба облправительства, врачи провели экстренную малоинвазивную операцию на головном мозге.
Пенсионер был госпитализирован в медучреждение с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. После обследования врачи обнаружили обширную субдуральную гематому левого полушария головного мозга, вызвавшую значительное - до 7 миллиметров смещение срединных структур мозга вправо.
- Принимая во внимание возраст пациента, нейрохирурги выбрали тактику малоинвазивного оперативного вмешательства для дренирования гематомы, - рассказали в пресс-службе.
После удачной операции мужчина провел в палате интенсивной терапии всего сутки. Сейчас его состояние стабильное, функции работы мозга восстановлены, он самостоятельно передвигается в пределах отделения и получает курс восстановительного лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU