Ветерану ВОВ провели малоинвазивную операцию на головном мозге в Нижнем Новгороде

16 Май 16:41 2019-05-16T16:41:00+03:00

На сегодняшний день состояние 93-х летнего пациента стабильное

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В клинической больнице №39 Нижнего Новгорода прооперировали 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба облправительства, врачи провели экстренную малоинвазивную операцию на головном мозге.

Пенсионер был госпитализирован в медучреждение с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. После обследования врачи обнаружили обширную субдуральную гематому левого полушария головного мозга, вызвавшую значительное - до 7 миллиметров смещение срединных структур мозга вправо.

- Принимая во внимание возраст пациента, нейрохирурги выбрали тактику малоинвазивного оперативного вмешательства для дренирования гематомы, - рассказали в пресс-службе.

После удачной операции мужчина провел в палате интенсивной терапии всего сутки. Сейчас его состояние стабильное, функции работы мозга восстановлены, он самостоятельно передвигается в пределах отделения и получает курс восстановительного лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU