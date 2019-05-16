Центр Нижнего Новгорода перекроют для движения 19 мая

16 Май 16:18 2019-05-16T16:18:17+03:00

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В воскресенье, 19 мая 2019 года, в Нижнем Новгороде будет ограничено движение по Нижневолжской набережной. Это связано с проведением благотворительного забега «Беги, Герой!». Об этом сообщает департамент транспорта городской администрации.

Так, с полуночи до 15:00 нельзя будет ездить и парковаться от улицы Широкой до причала набережной, а с семи часов утра до 13:00 ограничат движение на участке дороги от дома №30 на Черниговской улице до улицы Широкой, а также от причала до улицы Слобода Печеры.

Также с 7:00 до 12:00 нижегородцы не смогут проезжать по Зеленскому съезду, по площади Минина и Пожарского, улице Минина, на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Фрунзе, улице Фрунзе, на участке от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной, Верхне-Волжской набережной, на участке от улицы Фрунзе до площади Минина и Пожарского и Георгиевскому съезду.

Объезд будет организован по прилегающим улицам.

ИСТОЧНИК KP.RU