Финал акции «Бюст-мост через Волгу: против рака груди» пройдет в Нижнем Новгороде 19 мая

16 Май 15:59 2019-05-16T15:59:06+03:00

На Нижневолжской набережной откроются два мобильных диагностических центра, в котором будут вести прием специалисты-маммологи

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В воскресенье, 19 мая 2019 года, в Нижнем Новгороде пройдет финал акции «Бюст-мост через Волгу: против рака груди». На Нижневолжской набережной откроются два мобильных диагностических центра, в котором будут вести прием специалисты-маммологи. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Место финала акции: Нижневолжская набережная (в районе Речного вокзала)

Дата и время: 19 мая 2019 года, 12.00-18.00

Организатор: ГАУ НО «Нижегородский областной информационный центр», г. Н.Новгород, ул. Ульянова, 10 а.

Напомним, акция «Бюст-мост через Волгу: против рака груди» проходит в Нижнем Новгороде ежегодно с 2015 года при поддержке регионального правительства и министерства здравоохранения. Цель – привлечь внимание к этому опасному заболеванию, которое сегодня – одно из самых распространенных онкологических заболеваний.

Благодаря необычной форме акции, в первый год более 1000 женщин принесли свои бюстгальтеры, которые стали основой своеобразного бюст-моста через Волгу. Посылки с бюстгалтерами приходили из США, Израиля, Германии…

ИСТОЧНИК KP.RU