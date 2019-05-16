Владимир Панов поручил усилить работу по ликвидации незаконных парковок на газонах

16 Май 15:34 2019-05-16T15:34:46+03:00

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Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил усилить работу по ликвидации несанкционированных парковок на газонах. Об этом со ссылкой на начальника управления административно-технического и муниципального контроля Ивана Соловьева сообщает пресс-служба горадминистрации.

По его словам, в 2019 году в приволжской столице было выявлено в четыре раза больше таких нарушений.

- Если в прошлом году за аналогичный период было зафиксировано 40 нарушений, то в этом – их количество уже более 170. Таким образом, и штрафов выписано в несколько раз больше, - отметил Соловьев.

Сегодня инспекция провела рейд по Советскому району. В ходе него были обнаружены более 10 нарушителей, которые припарковали машины напротив автобусной остановки «Улица Надежды Сусловой».

Напоминаем, фиксировать нарушителей могут и нижегородцы. «Для этого необходимо прислать на электронный адрес АТИ (ati_nn@inbox.ru) фотографию государственного номера транспортного средства и само нарушение с отображением даты и времени съемки и указанием места.

ИСТОЧНИК KP.RU