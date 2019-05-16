Владимир Панов поручил усилить работу по ликвидации незаконных парковок на газонах
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил усилить работу по ликвидации несанкционированных парковок на газонах. Об этом со ссылкой на начальника управления административно-технического и муниципального контроля Ивана Соловьева сообщает пресс-служба горадминистрации.
По его словам, в 2019 году в приволжской столице было выявлено в четыре раза больше таких нарушений.
- Если в прошлом году за аналогичный период было зафиксировано 40 нарушений, то в этом – их количество уже более 170. Таким образом, и штрафов выписано в несколько раз больше, - отметил Соловьев.
Сегодня инспекция провела рейд по Советскому району. В ходе него были обнаружены более 10 нарушителей, которые припарковали машины напротив автобусной остановки «Улица Надежды Сусловой».
Напоминаем, фиксировать нарушителей могут и нижегородцы. «Для этого необходимо прислать на электронный адрес АТИ (ati_nn@inbox.ru) фотографию государственного номера транспортного средства и само нарушение с отображением даты и времени съемки и указанием места.
ИСТОЧНИК KP.RU