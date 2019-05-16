16 Май 13:59 2019-05-16T13:59:10+03:00

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В Республике Сербской открылись Дни Нижегородской области, где в течение нескольких дней местные жители смогут познакомиться с творчеством нижегородских музыкантов и художников. Также им будет представлена полная информация о получении образования в нижегородских вузах и туристском потенциале региона. Об этом сообщил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

- Дни Нижегородской области станут самым масштабным событием в рамках нашего сотрудничества с момента подписания соглашения в мае 2018 года, - отметил Евгений Люлин. - Во время дней Нижегородской области в Республике Сербской будет работать делегация нашего региона. В нее войдут почти 100 представителей промышленных и агропредприятий, нижегородских вузов, учреждений образования и культуры.

Кстати, в состав этой делегации войдут представители 20 компаний, специализирующихся на переработке сельскохозяйственной продукции, производстве удобрений, медицинской мебели и изделий.

ИСТОЧНИК KP.RU