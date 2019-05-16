В Республике Сербской открылись Дни Нижегородской области
В Республике Сербской открылись Дни Нижегородской области, где в течение нескольких дней местные жители смогут познакомиться с творчеством нижегородских музыкантов и художников. Также им будет представлена полная информация о получении образования в нижегородских вузах и туристском потенциале региона. Об этом сообщил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.
- Дни Нижегородской области станут самым масштабным событием в рамках нашего сотрудничества с момента подписания соглашения в мае 2018 года, - отметил Евгений Люлин. - Во время дней Нижегородской области в Республике Сербской будет работать делегация нашего региона. В нее войдут почти 100 представителей промышленных и агропредприятий, нижегородских вузов, учреждений образования и культуры.
Кстати, в состав этой делегации войдут представители 20 компаний, специализирующихся на переработке сельскохозяйственной продукции, производстве удобрений, медицинской мебели и изделий.
ИСТОЧНИК KP.RU