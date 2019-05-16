Число кандидатов на пост директора Фонда капремонта сократилось до 13 человек

16 Май 12:34 2019-05-16T12:34:33+03:00

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В министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области 15 мая прошло заседание конкурсной комиссии, на котором рассмотрели заявления 16 кандидатов на пост генерального директора регионального Фонда капремонта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В ходе заседания эксперты оценили профессиональные качества каждого претендента. В первую очередь, они обращали внимание на наличие российского гражданства, высшего образования по специальности строительство, юриспруденция или экономика. Также важен опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства или сфере строительства не менее пяти лет. При этом кандидаты должны иметь опыт работы на руководящей должности не менее трех лет.

В результате, по итогам конкурсной комиссии число претендентов на пост генерального директора Фонда капремонта сократилось до 13 человек. Трем кандидатам было отказано из-за несоответствия квалификационным требованиям.

- Конкурсная комиссия очень жестко подходит к отбору кандидатов, - отметил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков. - Поэтому я уверен, что должность руководителя Фонда капремонта займет профессионал, способный выполнить поручение губернатора Глеба Никитина и справиться с тем объемом работы, что есть на сегодняшний день.

ИСТОЧНИК KP.RU