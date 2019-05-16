На улице Героя Самочкина заложат храм в честь святого мученика Алексия Нейдгардта

16 Май 12:07 2019-05-16T12:07:05+03:00

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На улице Героя Самочкина в Ленинском районе Нижнего Новгорода заложат храм в честь святого мученика Алексия Нейдгардта. Чин закладки совершит лично митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Торжественная церемония состоится 19 мая в 16:00. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

- Архитектурный образ самого храма полностью соответствует канонам древнерусского православного зодчества, - говорится в сообщении. – Каменный храм будет иметь один престол. Церковь сможет вмещать 350 человек.

Напомним, мученик Алексий родился в 1863 году в Москве в дворянской семье. В 1894 году он вышел в отставку в звании гвардии поручика и переехал в Нижегородскую губернию. На личные средства он выстроил в Нижнем Новгороде Народный дом - сейчас это театр оперы и балета. 6 ноября 1918 года Алексей Нейдгардт был расстрелян по приговору Нижегородской губернской ЧК. Память мученика Алексия празднуется 6 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU