Четвертый класс пожароопасности установился в 37 муниципальных образованиях региона
Четвертый класс пожароопасности лесов в настоящее время установился в 37 муниципальных образованиях Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По данным ведомства, полностью четвертый класс пожароопасности установился в восьми муниципальных образованиях, среди которых Арзамас, Дзержинск, Нижний Новгород, Семеновский, Вадский, Воскресенский, Дальнеконстантиновский и Краснобаковский районы.
Кроме того, в 29 муниципальных образованиях четвертый класс пожароопасности лесов установился частично. Прежде всего, речь идет о городских округах Бор, Саров, Первомайск, Перевоз, Чкаловск и другие муниципальные районы.
Частично третий класс пожароопасности установился в 15 муниципальных образованиях, в том числе в Выксе, Кулебаках, Шахунье, Сокольском и других районах. В связи с этим спасатели призывают нижегородцев особенно внимательно относиться к соблюдению правил пожарной безопасности.
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