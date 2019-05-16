Четвертый класс пожароопасности установился в 37 муниципальных образованиях региона

16 Май 11:41 2019-05-16T11:41:18+03:00

В связи с этим нижегородцев просят соблюдать правила пожарной безопасности

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Четвертый класс пожароопасности лесов в настоящее время установился в 37 муниципальных образованиях Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, полностью четвертый класс пожароопасности установился в восьми муниципальных образованиях, среди которых Арзамас, Дзержинск, Нижний Новгород, Семеновский, Вадский, Воскресенский, Дальнеконстантиновский и Краснобаковский районы.

Кроме того, в 29 муниципальных образованиях четвертый класс пожароопасности лесов установился частично. Прежде всего, речь идет о городских округах Бор, Саров, Первомайск, Перевоз, Чкаловск и другие муниципальные районы.

Частично третий класс пожароопасности установился в 15 муниципальных образованиях, в том числе в Выксе, Кулебаках, Шахунье, Сокольском и других районах. В связи с этим спасатели призывают нижегородцев особенно внимательно относиться к соблюдению правил пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU