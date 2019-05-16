Нижегородская продукция Национальной системы сертификации завоевала награды на выставке «Продуктовый мир»

16 Май 11:17 2019-05-16T11:17:31+03:00

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Нижегородские предприятия завоевали Гран-при, золотые, серебряные и бронзовые медали на выставке «Продуктовый мир», которая прошла на Нижегородской ярмарке. Об этом сообщают в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

Награды получила продукция предприятий, являющихся участниками федерального проекта Росстандарта – Национальной системы сертификации: колбаса варено-копченая «Московская ГОСТ» (ООО «Первый мясокомбинат») и напитки от ООО «Витан – НН».

– Продукция из реестра НСС от «Витан НН» отмечена тремя серебряными медалями и одной бронзовой, - сообщил директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов. – Предприятие одним из первых вошло в федеральный проект, в рамках которого производители качественной продукции могут добровольно подтвердить соответствие национальным стандартам в государственных лабораториях Росстандарта. Испытания в аккредитованной лаборатории ЦСМ Росстандарта подтвердили соответствие производимых напитков ГОСТ 28188-89.

Всего в реестре продукции НСС на данный момент 1615 записей, из них 341 – продукция нижегородских производителей. Заявки на участие активно подают не только крупные предприятия, но и малый и средний бизнес.

Для того, чтобы принять участие в Национальной системе сертификации, нужно обратиться в Государственный центр стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Нижегородской области. Более подробная информация на сайте центра: www.nncsm.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU