Андрей Харин: «Мы готовы делиться своими наработками в области сохранения экологии»
Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин провел встречу с делегацией зарубежных участников Международного научно-промышленного форума «Великие реки». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
- Нижегородская область уже активно включилась в реализацию национального проекта «Экология», - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин. – И мы готовы поделиться с коллегами из других регионов и стран своими новейшими наработками в области экологии. Кроме того, мы готовы изучать и перенимать чужой опыт. Тем более, что экологические проблемы у всех одинаковые.
Напомним, в переговорах участвовали пять иностранных делегаций, среди которых представители Хорватии, Индии, Китая, Таджикистана и Молдавии.
- Мы очень рады участвовать в форуме «Великие реки», - заявил главный инженер департамента экологии и окружающей среды провинции Сычуань Лэчэнь Чжао. - Здесь можно увидеть самые современные технологии, которые помогут нам решить свои экологические проблемы.
ИСТОЧНИК KP.RU